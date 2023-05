Omicidio al Corvetto, fermati la convivente e un amico

La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di un 36enne italiano e di una 49enne brasiliana, accusati di essere gli autori dell’omicidio di un 70enne italiano commesso il mese scorso in via dei Panigarola 8 a Milano. L’attività investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile ha avuto origine il 25 aprile 2023 quando è stato rinvenuto, all’interno di un’abitazione nel complesso di edilizia popolare in zona Corvetto, il corpo privo di vita di un uomo, disteso a terra nella camera da letto, che presentava numerose coltellate su tutto il corpo. Quando i poliziotti sono entrati nell’appartamento hanno trovato la cittadina brasiliana di 49 anni che aveva chiamato i soccorsi: la donna ha detto loro che l’uomo, con cui conviveva, era stato aggredito a morte da due cittadini marocchini giunti nell’abitazione per cedere alla vittima una dose di droga. La lite, secondo quanto riferito dalla donna, sarebbe sorta per un pregresso debito di circa 70 euro relativo a precedenti cessioni di stupefacente rimaste insolute. Le successive attività investigative eseguite dai poliziotti della Squadra Mobile hanno consentito di accertare che all’interno dell’abitazione teatro dell’omicidio, quella sera, non era entrato alcun uomo di origini marocchine, bensì un italiano di 36 anni, rivelatosi, poi, essere legato alla donna brasiliana da una relazione amorosa. Le indagini, attualmente allo stato delle indagini preliminari, hanno consentito di raccogliere indizi a carico dell’italiano e della brasiliana in merito all’omicidio del 70enne, verosimilmente maturato in un contesto di carattere passionale.

La Polizia di Stato ha eseguito il fermo nei confronti dei due, rintracciati in una tenda di fortuna nei giardinetti di via Virginio Ferrari, rivelatasi essere l’attuale luogo di dimora della donna.