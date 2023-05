Ripara una buca in strada, riceve una multa salata

“Questo il verbale emesso dalla polizia municipale di Barlassina nei confronti del sottoscritto per aver riparato a spese proprie una buca pericolosa su un passaggio pedonale di viale Trieste. Buca che la polizia municipale non aveva mai provveduto a far riparare o quanto meno a segnalare con dispositivi visivi, nonostante mesi di segnalazioni”. Lo scrive un pensionato di Barlassina (Mb), Claudio Trenta, sui social, mostrando il verbale ricevuto per aver tappato una buca in strada. Multa da 882 euro. E richiesta di “rimuovere le opere abusive”, ovvero ripristinare la situazione com’era prima, quindi con la buca. L o ha raccontato lui stesso sulla pagina Facebook che gestisce, “Succede a Barlassina e dintorni”, dove raccoglie segnalazioni di disservizi cittadini. “Ufficializzerò la mia denuncia nei confronti della polizia municipale e dell’amministrazione comunale per omissione d’atti d’ufficio”, ha scritto il 72enne, affermando di aver più volte segnalato all’amministrazione il pericolo.