Vigili del fuoco di nuovo in via Vasari per un principio d’incendio

C’è stato ancora del fumo questa mattina in via Vasari a Milano, dove ieri si è verificata l’esplosione provocata dalle bombole di ossigeno trasportate da un furgoncino. Nuove segnalazioni allarmate sono arrivate a Polizia e Vigili del fuoco, per un focolaio che nella notte ha preso forza e che stamani ha provocato un nuovo principio d’incendio, che ha costretto i pompieri a tornare per spegnerlo definitivamente. Si escludono pericoli per le persone. E’ accaduto intorno alle 7 quando, in via Vasari, strada ancora chiusa dopo lo scoppio e l’incendio di ieri, si è notato del fumo uscire da una finestra del secondo piano dello stesso stabile interessato dalla deflagrazione. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia Locale. Il focolaio è stato spento dai Vigili del fuoco. Resta chiusa, per precauzione, la scuola privata gestita dalle suore, che riaprirà probabilmente lunedì prossimo. La Polizia Locale, che gestisce la sicurezza in loco, stamani non ha comunque dovuto allontanare nessuno. Il tratto di via Vasaari interessato dall’incendio resta chiuso. Via Pier Lombardo è chiusa nel tratto tra via Vasari e via Tiraboschi. Oggi saranno effettuate verifiche sull’idoneità del furgone e se sia stata rispettata la normativa sui trasporti di sostanze speciali , nell’ambito dell’inchiesta per disastro colposo aperta in seguito all’esplosione del van carico di bombole di ossigeno