Nevicate sullo Stelvio, a giugno via allo sci estivo

Freddo e precipitazioni piovose in bassa valle e nevose in quota. Oggi sulla strada che conduce alla ski-area del ghiacciaio dello Stelvio, in Alta Valtellina, sono caduti 45 centimetri di neve fresca. Sono subito entrati in azione i mezzi spazzaneve del Passo, al confine con la provincia di Bolzano. “Le precipitazioni abbondanti delle ultime 48 ore sulle piste ci lasciano ben sperare per la prossima stagione – spiega Umberto Capitani, direttore di Sifas la società che gestisce gli impianti di risalita -. L’1 giugno daremo il via alla stagione dello sci estivo che chiuderà a novembre. Già numerose le prenotazioni dei turisti in alberghi della zona del Passo Stelvio e di Bormio per i soggiorni estivi e la richiesta di informazioni per i prezzi degli ski-pass nella ski-area del ghiacciaio dello Stelvio. Tanti gli stranieri del Nord Europa, ma ritornano numerose le famiglie italiane grazie anche alla nostra politica di contenimento dei prezzi”.