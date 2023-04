Neonata trovata morta in un cassonetto in zona Città Studi

Il corpicino senza vita di una bambina appena partorita è stato trovato venerdì sera in un cassonetto per la raccolta di vestiti usati all’angolo tra via Botticelli e via Cesare Saldini, in zona Città studi a Milano. Stanno indagando gli agenti della Squadra mobile. È stato un uomo che aveva depositato degli indumenti nel cassonetto ad avvisare il 118. Sono in corso accertamenti sulle telecamere della zona e negli ospedali milanesi per verificare se qualche donna si sia presentata per essere curata. Il corpo della neonata, da quanto si è saputo, era visibile, come se chi l’ha lasciata volesse farla ritrovare. L’ipotesi è che la piccola sia stata partorita in casa e sia stata adagiata dopo la morte nel cassonetto. Sarà eseguita l’autopsia, già disposta dal pm.