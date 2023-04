25 aprile, l’estrema destra ha commemorato i caduti della Rsi al cimitero Maggiore

“Ieri, nel silenzio delle istituzioni e della Questura parata nera a Musocco con centinaia di fascisti di Lealtà azione”. Lo segnala sui suoi canali social Memoria Antifascista, che pubblica due scatti del ritrovo. “La gioventù sana si è messa alla testa della riscossa” scrive Avamposto, la pagina ufficiale di Lealtà e Azione Milano, rivendicando la presenza al Campo X, dove sono sepolti i caduti della Rsi, il 25 aprile. “Non avendo ancora elaborato il lutto della sconfitta da parte dei Partigiani, i neofascisti – scrive Memoria Antifascista – non trovano meglio da fare che frequentare i cimiteri a pulire tombe. Probabilmente sono convinti che quando c’era Lui, i cimiteri erano più ordinati, forse, sicuramente erano più pieni perché i fascisti insieme ai nazisti di vittime ne hanno fatte tante. Al Cimitero Maggiore al Campo 10 sono sepolti collaboratori dei nazisti, gerarchi, le brigate che uccidevano chi si opponeva al fascismo”. “Ma ci sono anche quelli che aggrediscono, come è accaduto ad Azzate” si legge ancora su Facebook, in un post che ricorda quanto successo ieri nella cittadina del Varesotto dove esponenti di Do.Ra. si sono presentati alla cerimonia per la festa della Liberazione, e invita alla manifestazione ‘Ama la Libertà odia il fascismo’ del 29 aprile, che partirà da Porta Venezia alle 17.