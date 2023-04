Partirà il 21 giugno la nuova stagione di “Estate al Castello”, la rassegna di spettacolo live promossa e coordinata dal Comune di Milano nell’ambito del palinsesto “Milano è Viva”, che si animerà anche quest’anno sul palco del Cortile delle Armi al Castello Sforzesco con 82 spettacoli live, dal 21 giugno al 10 settembre.

Con diversi appuntamenti gratuiti e molti a prezzo calmierato (con biglietto inferiore o uguale a 15 euro), la rassegna anche quest’anno può contare su una platea di 2.300 posti, che ha permesso di inserire in programma nomi di grande prestigio e richiamo, come Elvis Costello, Carmen Consoli, Francesca Michielin, Alex Britti, Fabio Concato, i Casino Royale, Benjamin Clementine, Goran Bregović, Róisín Murphy, Martha Wainwright, Ghemon, oltre alle due serate speciali firmate dal Teatro alla Scala.

Anche in questa edizione, “Estate al Castello” unisce in un unico calendario tutte le arti performative: la musica, il teatro, la comicità, la club culture.

La rassegna si aprirà mercoledì 21 giugno con il concerto di Michele Bravi, in queste settimane impegnato come giudice del talent Amici. Sarà un concerto tra musica e prosa che farà vivere la visione artistica del cantautore, inaugurando un nuovo capitolo musicale. Un’altra pop star che nel passato ha vinto un’edizione di X Factor, la quinta nel 2011, è Francesca Michielin: sarà anche lei protagonista del cartellone di Estate al Castello 2023, con lo spettacolo di chiusura di domenica 10 settembre.

Ci sarà tanta musica quest’anno al Castello Sforzesco, sul cui palco avverrà un incontro eccezionale tra la cantautrice catanese Carmen Consoli e la star britannica Elvis Costello. Quest’ultimo è senza dubbio uno dei più grandi autori del pop contemporaneo e torna in Italia per la prima volta dopo dodici anni: dopo aver visto un concerto di Carmen Consoli negli States, Costello aveva dichiarato di essere un suo estimatore. Da questo attestato di stima è nata l’idea di un concerto insieme, che si realizzerà giovedì 31 agosto. Un’occasione imperdibile e unica, parte di un mini-tour che toccherà anche Palermo e Roma.

Durante le serate di Estate al Castello 2023 splenderà la grande canzone d’autore italiana, rappresentata limpidamente dallo spettacolo che firmeranno insieme due icone come Mario Lavezzi e Mogol, protagonisti della seconda serata della rassegna, giovedì 22 giugno. Così come dalla PFM, che per lo spettacolo del 4 luglio proporrà un dialogo con la musica classica, interpretando alcuni celebri brani classici arrangiati in chiave rock e suonando le proprie storiche composizioni insieme all’orchestra. E poi ancora il chitarrista romano Alex Britti (26 luglio) che presenterà le canzoni del suo nuovo disco, Fabio Concato (28 giugno) con un concerto che riproporrà un repertorio di grande raffinatezza, i Casino Royale (4 settembre) che torneranno a suonare nella città che ha ispirato molta della loro musica, Giovanni Truppi (2 agosto) cantautore dalla personalità originale e animato da una forte passione civile.

Non mancheranno altrettanto gli ospiti internazionali: Benjamin Clementine, cantautore britannico che con eccentricità e impareggiabile spirito poetico si è affermato sulla scena mondiale con tre album di grande spessore, salirà sul palco del Castello Sforzesco il 29 luglio. E ancora Róisín Murphy (16 luglio), raffinata diva del pop elettronico, le icone dell’acid jazz Incognito (27 giugno), la stella della musica balcanica Goran Bregović (14 luglio), la cantautrice canadese-americana Martha Wainwright (23 luglio).

Sarà una serata in equilibrio tra musica e teatro, tra racconti e canzoni, quella del 19 luglio, che vedrà Luca Barbarossa e Stefano Massini condividere il palco, mentre il 5 settembre Luca de Gennaro e l’astrofisico Fabio Periche, per celebrare i 50 anni di Dark Side of the Moon, ci accompagneranno in un viaggio cosmico tra scienza e musica introducendo l’esecuzione del capolavoro dei Pink Floyd da parte di un supergruppo d’eccezione. Ma anche Ghemon, artista che interpreta hip hop e funk con grande originalità, il 26 giugno porterà in scena uno spettacolo che unirà musica e stand up comedy.

Infatti, nel cartellone 2023 del Castello Sforzesco ci sarà spazio anche per il teatro, con “La Vita, il sogno” (6 luglio), adattamento di Franco Loi dello storico testo di Calderòn de la Barca, per la regia di Daniele Abbado e con Giovanni Crippa. Con il monologo di Giovanni Scifoni “Santo Piacere” (20 luglio), con “Vieni avanti cretina, next!” (24 giugno) che vedrà Serena Dandini guidare un nuovo format teatrale tra provocazione e comicità al femminile. La comicità e l’ironia troveranno altre declinazioni con il divulgatore scientifico e stand up comedian Barbascura X (9 settembre), con il comico comasco Max Angioni (2 luglio), con Francesca Fiore e Sarah Malnerich impegnate a incarnare Mammadimerda (29 giugno), spettacolo di femsplaining dissacrante ed esilarante.

Danza e musica classica saranno invece celebrate da due serate speciali firmate dal Teatro alla Scala: il 10 luglio con il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, l’11 luglio con l’Orchestra Filarmonica della Scala.

Ma sono ancora molti gli spettacoli che animeranno la stagione al Castello Sforzesco: a breve sarà disponibile il programma completo.



Gli highlight

Mercoledì 21 giugno

MICHELE BRAVI in concerto

Giovedì 22 giugno

MARIO LAVEZZI e MOGOL in concerto

Sabato 24 giugno

SERENA DANDINI: Vieni avanti cretina, next!

Lunedì 26 giugno

GHEMON: Una cosetta così

Martedì 27 giugno

INCOGNITO in concerto

Mercoledì 28 giugno

FABIO CONCATO in concerto

Giovedì 29 giugno

MAMMADIMERDA: Uno Spettacolo Esecrabile

Domenica 2 luglio

MAX ANGIONI: Miracolato

Martedì 4 luglio

PFM IN CLASSIC in concerto

Giovedì 6 luglio

LA VITA, IL SOGNO, Teatro Franco Parenti

Lunedì 10 luglio

LA SCALA IN CITTA’ 2023 – Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

Martedì 11 luglio

LA SCALA IN CITTA’ 2023 – Orchestra Filarmonica della Scala

Venerdì 14 luglio

GORAN BREGOVIĆ in concerto

Domenica 16 luglio

ROISIN MURPHY in concerto

Mercoledì 19 luglio

LUCA BARBAROSSA e STEFANO MASSINI: La verità, vi prego, sull’amore

Giovedì 20 luglio

SANTO PIACERE con Giovanni Scifoni, Teatro Carcano

Domenica 23 luglio

MARTHA WAINWRIGHT in concerto

Mercoledì 26 luglio

ALEX BRITTI in concerto

Sabato 29 luglio

BENJAMIN CLEMENTINE in concerto

Giovedì 31 agosto

CARMEN CONSOLI e ELVIS COSTELLO in concerto

Lunedì 4 settembre

CASINO ROYALE in concerto

Martedì 5 settembre

The Dark side of the moon con Luca De Gennaro

Sabato 9 settembre

BARBASCURA X: Amore bestiale

Domenica 10 settembre

FRANCESCA MICHIELIN in concerto