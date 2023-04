Tentata rapina alla stazione di Arcore, un arresto

Your browser does not support the video tag.

I carabinieri della compagnia di Monza hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne nigeriano, a seguito di una tentata rapina alla stazione ferroviaria di Arcore. Dopo aver ricevuto la chiamata d’emergenza, i militari hanno raggiunto la stazione dove una donna ha riferito di esser stata appena aggredita da un uomo: quest’ultimo, al rifiuto di consegnargli alcune monete, l’aveva afferrata con forza ai polsi e spinta contro il muro, impedendole di divincolarsi. L’uomo aveva allentato la presa solo quando ha visto avvicinarsi alcuni passanti, consentendo alla vittima di liberarsi e raggiungere un’amica, che ha chiesto aiuto al 112. Dalla descrizione fornita dalla donna, i militari sono riusciti ad individuare immediatamente l’uomo, he ancora si aggirava per la stazione e a bloccarlo. Irregolare sul territorio, è sttao arrestato in flagranza. Nel corso del rito per direttissima, il Giudice -su richiesta della Procura di Monza -ha convalidato l’arresto ed applicato al trentenne la misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia. https://www.radiolombardia.it/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Video-2023-04-17-at-07.59.00.mp4