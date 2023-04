Fuorisalone, oltre 800 eventi in tutta la città

Oggi comincia ufficialmente la Milano Design Week, le vie e i distretti della città si popolano di appuntamenti che celebrano il mondo del progetto: quest’anno sono oltre 800. Il Fuorisalone è anche un’occasione per scoprire ed esplorare luoghi della città abitualmente inaccessibili. Il palinsesto di eventi spazia tra istallazioni, esposizioni, talk, mostre e molto altro, accanto al tradizionale appuntamento con il Salone del Mobile negli spazi di Rho Fiera. Come di consueto, sul sito di Fuorisalone, all’interno della Guida Eventi si possono trovare tutti gli appuntamenti di questa edizione.

Per Milano si stima – sulla base di oltre 327 mila visitatori al Salone (262mila lo scorso anno) un indotto di 223,2 milioni di euro con incremento del 37% rispetto al 2022 (162, 6 milioni di euro in un periodo, però, differente: giugno). I dati emergono nell’analisi compiuta dall’Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Nella crescita dell’indotto, con il 65% stimato di presenza dei visitatori stranieri (sul totale dei visitatori) rispetto al 56% del 2022 (ritorno dei cinesi e crescita di altri Paesi come gli Usa), percentuali maggiori sono destinate a ricettività (+38%) e ristorazione (+39,9%) mentre per lo shopping è previsto un incremento complessivo d’indotto del 32%.

Per servizi ricettivi, ristorazione e shopping sale, in un anno, la previsione di spesa media procapite: da 343,3 a 377,9 euro, +10,1%. Variazione più alta per alloggio (+10,5%) e ristorazione (+11,8%), minore l’incremento nei negozi (+5,2%).

“Il ritorno del Salone del Mobile nella sua collocazione storica nel mese di aprile rappresenta un importante passo avanti sul 2022 ed un avvicinamento ai numeri pre-Covid sia in termini di presenze, sia in termini di consumi: un indotto fondamentale per l’economia milanese e per l’attrattività di tutto il territorio a livello internazionale – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – La manifestazione negli spazi di Fiera Milano e il Fuorisalone diffuso in città costituiscono un richiamo forte per visitatori e turisti e consolidano l’immagine di Milano come capitale del design”.