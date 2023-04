Treni storici, il primo viaggio del Sebino Express

Un viaggio inedito e sorprendente, un modo unico e affascinante per scoprire angoli e paesaggi bellissimi della nostra Lombardia”. Questo il commento a caldo dell’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Franco Lucente, che questa mattina, insieme tra gli altri al presidente della Fondazione FS, Luigi Cantamessa, ha partecipato al primo viaggio della stagione 2023 del treno storico “Sebino Express”. Partendo da Milano Centrale alle ore 8.20, il treno ha viaggiato verso il territorio bergamasco all’interno del Parco regionale del fiume Oglio, ai piedi della Valle Camonica. Il convoglio ha poi raggiunto Palazzolo sull’Oglio e successivamente, in circa 10 km, è arrivato a Paratico-Sarnico alle ore 11.50. Qui un tempo si svolgeva, sull’imbarcadero ancora esistente, il trasbordo dei carri ferroviari su chiatte a motore che, navigando per due ore, raggiungevano gli stabilimenti siderurgici di Lovere.

“Un vero e proprio tuffo nel passato – ha aggiunto Lucente – che permette di apprezzare il viaggio in tutte le sue peculiarità: in carrozza si ammirano le dolci colline della bergamasca sino ai paesaggi armonici del Bresciano per poi approdare al Lago d’Iseo. Un’esperienza che consiglio vivamente a tutti: grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione FS, è possibile apprezzare percorsi e progetti legati alla mobilità sostenibile. Evidente l’impatto sul settore turistico, come dimostrato dal successo degli anni scorsi. I treni storici sono una risorsa da valorizzare ulteriormente, un investimento sulla bellezza della nostra Lombardia”.