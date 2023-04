Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva per essere trasferito in un reparto di degenza ordinaria dell’ospedale San Raffaele a Milano. Da quanto si apprende, il via libera è arrivato da Alberto Zangrillo, primario della terapia intensiva cardiologica e cardio chirurgica, e medico di fiducia dell’ex premier.