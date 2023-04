Prende a martellate le slot, arrestato

Questa notte a Cinisello Balsamo, i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza, per tentato furto aggravato, un 40enne egiziano, pregiudicato. A quanto si apprende dai militari dell’Arma, intorno alle 3.30 di questa notte, i carabinieri sono intervenuti presso una sala slot di via XXV Aprile su segnalazione al 112 da parte del titolare, un 50enne cinese. L’uomo aveva riferito che un cliente, dopo aver giocato, era uscito dal locale e subito rientrato armato di martello, per danneggiare alcune slot machine e una macchinetta cambia soldi. I carabinieri di Cinisello, con il supporto dei militari dela Compagnia di Sesto San Giovanni, hanno bloccato l’uomo all’interno del locale, con 154 euro in monete, sottratte dalla macchinetta cambia soldi e 1,2 gr di hashish. Per il 40enne egiziano sono scattate immediatamente le manette.