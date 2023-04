Incendio in Valgerola, isolato il piccolo comune di Pedesina

Pedesina, 36 residenti sulle Alpi Orobie in provincia di Sondrio, è isolato a causa di un vasto incendio nei boschi sopra la provinciale della Valgerola. Pur non interessando abitazioni vicine, per ragioni di sicurezza l’amministrazione provinciale di Sondrio ha emesso un’ordinanza di chiusura immediata totale al traffico dei veicoli e ai pedoni. “L’incendio – dichiara il sindaco di Pedesina, Fabio Ruffoni – interessa un’area molto ampia di circa 15 ettari. In azione anche tre elicotteri, fra cui quello regionale Erikson molto grande, dotato di una proboscide che va a pescare l’acqua all’invaso di Ardenno per scaricare ogni volta sul bosco in fiamme 8mila litri d’acqua. Il nostro paese è al momento isolato, causa la chiusura della strada da Rasura”. Al lavoro diverse squadre dei Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile.