Migliora la situazione medica di Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso al San Raffaele, in terapia intensiva. I suoi medici personali, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, per la prima volta dallo scorso mercoledì ostentano “cauto ottimismo”. L’ex premier è sempre nel reparto di terapia intensiva, ma nelle ultime 48 ore si è assistito “a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate”, stando al bollettino medico diramato ieri. Intercettato dai cronisti, Zangrillo non ha voluto aggiungere nulla al bollettino rilasciato in mattinata: “Quello che dovevo dire l’ho detto”, le uniche parole del medico.

Anche nel giorno di Pasquetta non sono mancate le visite quotidiane di amici e parenti. Arrivati a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, Paolo Berlusconi, fratello del Cav, e il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, si sono intrattenuti con il leader di Forza Italia per una mezz’ora. Sempre presenti fuori dal San Raffaele, invece, i fan più affezionati del fondatore di Forza Italia.