Manifesti di Blocco Studentesco contro gli antifascisti

Questa mattina sono apparsi dei manifesti sui muri del liceo scientifico Vittorio Veneto e dell’istituto tecnico Ettore Conti a Milano. Un attacco all’antifascismo da parte dei militanti di Blocco studentesco che hanno usato i disegni di Zerocalcare e trasformato il sindaco Sala in un antagonista. Lo denuncia Memoria Antifascista: “Stamattina abbiamo visto che i giovani fascistelli di Blocco studentesco hanno imbrattato i muri con manifesti apparentemente ironici contro i movimenti antifascisti. Una banalità imbarazzante. Il solito repertorio che però viene accompagnato da un commento sui social: le strade sono nostre non vi appartengono”. “È da settimane – scrive Memoria Antifascista in una nota – che denunciamo l’escalation di provocazioni soprattutto davanti alle scuole ma pare che la “copertura politica” governativa sia ormai la legittimazione ufficiale e garanzia di impunità per il fascismo quotidiano. Dopo l’attacco squadrista al Csoa Lambretta, avvenuto guarda caso la settimana successiva al grande corteo antifascista per ricordare Dax, queste parole suonano allarmanti in vista del prossimo 29 aprile. Ancora una volta in quella giornata saremo impegnati a difendere la verità storica della nostra città contro le mistificazioni e l’uso vergognosamente strumentale di una data e di una persona al solo scopo di cancellare responsabilità inconfutabili quali protagonisti della violenza antidemocratica di quegli anni”.