Area B a pagamento e aumenti per Area C, Sardone: “Sala esperto nel vessare i cittadini”

“La rivoluzione per le auto in città che vorrebbe proporre la giunta Sala ormai raggiunge vette di follia. L’idea, sempre più concreta, di aumentare il ticket di Area C e introdurre un pagamento per Area B sarebbe l’ennesima scelta anti auto che penalizzerebbe pendolari, lavoratori e famiglie. A ciò si aggiunge la quasi certezza dell’incremento delle ore in cui viene pagato il ticket dei parcheggi sulle strisce blu e l’introduzione del pagamento della sosta per la seconda auto. In pratica il Comune sta aumentando qualsiasi cosa per fare cassa. Mi chiedo dove siano le capacità manageriali del sindaco Sala: sono bravi tutti a gestire un Comune aumentando tutte le tariffe e le tasse. Ricordo che sono già stati aumentati il ticket Atm, le tariffe delle mense, le rette degli asili nido e sono in previsione rincari per i centri estivi, per le case vacanza, per i biglietti di musei e impianti sportivi. La giunta di sinistra ormai pensa quotidianamente a come colpire i cittadini, uno scandalo su cui faremo battaglia in Consiglio Comunale”. Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e commissario cittadino della Lega.

