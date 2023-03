Famiglie arcobaleno, Luxuria: “Su utero in affitto solo bufale”

È in corso in piazza della Scala, a Milano la manifestazione organizzata da Arcigay, Sentinelli e Famiglie Arcobaleno per protestare contro lo stop alla trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali.

Almeno un migliaio di persone e di famiglie con figli hanno affollato la piazza antistante il municipio sventolando bandiere arcobaleno e intonando “Bella Ciao”. Presenti anche esponenti del Partito Democratico, +Europa, Sinistra Italia e del Movimento 5 Stelle tra i quali l’ex sindaco di Torino Chiara Appendino. Attesa anche la segretaria del PD Elly Schlein. Quelle sull’utero in affitto “sono bufale che servono a distrarre dai problemi di questo governo, dal flop sul tetto ai contanti, su quello che è accaduto con i naufragi. Quando c’è bisogno di distrarre si tira fuori l’ideologia e la questione delle famiglie arcobaleno”. Così l’attivista Vladimir Luxuria a margine della manifestazione in piazza della Scala a Milano organizzata da Arcigay, Sentinelli e Famiglie Arcobaleno per protestare contro lo stop alla registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali. “Nessuno vuole l’utero in affitto, nessuno vuole sfruttare il corpo delle donne. Dobbiamo invece garantire il diritto a tutti di poter essere genitori – ha aggiunto – Non è che con questi provvedimenti non esisteranno più le famiglie arcobaleno: continueranno a esistere ma avranno la vita più complicata soprattutto i bambini e le bambine”.