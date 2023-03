MONZA (ITALPRESS) – Il Monza avrebbe voluto mettere il punto esclamativo sul suo campionato, mentre la Cremonese accelerare il suo cammino verso la salvezza. Obiettivi non riusciti nè da una parte e nemmeno dall’altra dopo una gara sempre aperta a qualsiasi risultato e chiusa sull’1-1. Si comincia con un colpo di testa di Petagna, palla che sfiora l’incrocio. Brianzoli all’attacco, Carnesecchi inizia a sporcarsi i guanti anticipando Carlos Augusto (10′). Biancorossi che insistono: Petagna per Izzo a tu per tu con Carnesecchi, il difensore spreca malamente. Al 20′ Carnesecchi è strepitoso su colpo di testa di Carlos Augusto su cross di Ciurria. Il gol sembra nell’aria quando Carlos Augusto assiste Petagna, Vasquez salva tutto. La Cremonese risponde al 26′ con un cross di Sernicola per Galdames, colpo di testa e palla che sfiora la traversa. Al 44′ Ciurria tira, Carnesecchi respinge, Petagna sbaglia il tap-in mandando alto. Un colpo di testa di Izzo, finito fuori, chiude il primo tempo. Nella ripresa Ballardini si presenta con due novità ma il 3-5-2 di partenza resta. Okereke lancia Meitè che si accentra e tira, para Di Gregorio (7′). La Cremonese insiste. Castagnetti tira, Pablo Marì devia in angolo salvando DI Gregorio (10′), Okereke sbaglia il controllo su lancio di Vasquez (16′) poi, 1′ dopo, Castagnetti tocca per Ciofani che si presenta davanti a Di Gregorio e lo batte con un pallonetto: 1-0. Protagonisti i due giocatori subentrati ad inizio ripresa. Palladino opera tre cambi e Carlos Augusto buca Carnesecchi pareggiando al 24′. Il Monza capisce che può vincere. Mota tira (35′), Carnesecchi respinge, Bianchetti spazza su Colpani il cui destro finisce sul fondo. Tre minuti e Ciofani crossa per Dessers che non raggiunge il pallone per un soffio. Finale elettrico. Ferrari liscia, Carlos Augusto crossa, Colpani colpisce di testa, palla fuori. Il Monza ci prova fino al triplice fischio. Inutilmente.

– Foto Image –

(ITALPRESS).