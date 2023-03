Valanga travolge sci-alpinista in Valfurva

Una valanga di non grosse dimensioni si è staccata oggi attorno alle 10.20 in territorio di Valfurva (Sondrio), investendo uno sci-alpinista di 63 anni rimasto ferito in maniera non grave. L’uomo è stato recuperato una zona impervia dal Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e della Guardia di finanza di Bormio. Il 63enne è stato portato all’ospedale Morelli di Sondalo con l’elicottero di Areu. Stava praticando freeride – informa il Soccorso Alpino – quando c’è stato il distacco, a circa 2700 metri di quota. Indossava l’airbag e questo gli ha permesso di restare in superficie; è stato trascinato verso valle per circa 300 metri. Il fronte della valanga è di circa 50 metri. L’uomo aveva riportato dei traumi ma è riuscito a chiedere aiuto.