“Admorun 2023”, la corsa al Parco di Monza, una festa per sostenere la vita

Anche quest’anno non mancherà la grande festa “ADMORUN” arrivata alla sua decima edizione, promossa da Admo, Associazione donatori midollo osseo. E’ una corsa non competititva, che coinvolge coloro che vogliono sostenere la ricerca di donatori di cellule staminali ematopoietiche. Una giornata di festa, per riscoprire l’importanza di una vita sana e a misura d’uomo. L’appuntamento sarà il 10 giugno al parco di Monza. L’evento si svolgerà alla Cascina San Fedele. Le iscrizioni sono aperte. I runners si ritroveranno per la consueta corsa non competitiva di 10 km. Seguiranno tutti gli altri partecipanti per correre o camminare insieme per 5 km. Prima e dopo la corsa, ci saranno intrattenimenti, festeggiamenti e la possibilità di iscriversi al Registro.

ADMORUN è la festa di tutti coloro che amano la vita e che vogliono sostenere la ricerca di donatori di cellule staminali ematopoietiche il cui trapianto, che consiste in una trasfusione di sangue midollare, è l’unica cura possibile per molti tumori ematologici.

In Italia 1800 persone sono in attesa di un trapianto di midollo osseo. La loro vita dipende da un donatore e quel donatore, se non è iscritto al Registro, non può essere trovato e contattato. La possibilità di essere compatibili con un paziente è 1 su 100.000.

“La realizzazione di una grande festa, si sa, richiede un forte impiego di risorse fisiche ed

economiche per questo vogliamo ringraziare i partner che ci sostengono” dicono gli organizzatori

Per diventare partner di ADMORUN si può scrivere a admorun@admolombardia.org

(La donazione è detraibile).

Per partecipare alla corsa, le iscrizioni sono aperte sul sito www.admorun.it