Ucciso e bruciato nel pavese, altri due arresti

Ulteriori sviluppi nell’indagine della Procura di Pavia per l’omicidio di Mohamed Ibrahim Mansour, egiziano di 44 anni ucciso l’11 gennaio in un capannone di Cassolnovo (Pavia) e il cui cadavere è stato trovato carbonizzato a bordo della sua auto data alle fiamme la sera del 14 gennaio nelle campagne della frazione Morsella vicino a Vigevano (Pavia). I carabinieri hanno arrestato i genitori dei fratelli Massimo e Claudio Rondinelli, 34 e 39 anni, finiti in carcere la scorsa settimana insieme a Luigi D’Alessandro, 37 anni, compagno di una loro sorella. Antonio Rondinelli, il padre, è stato arrestato e portato in carcere in quanto, per gli inquirenti, avrebbe partecipato insieme ai figli all’esecuzione materiale dell’omicidio. Per la madre Carmela Calabrese, accusata di concorso in omicidio, sono stati disposti i domiciliari: la donna, secondo quanto è emerso dalle indagini, la sera dell’11 gennaio “avrebbe diramato una vera e propria serie di convocazioni – sottolinea una nota della portato all’uccisione del cittadino egiziano. Mansour aveva avuto una relazione con un’altra sorella dei Rondinelli, dalla quale è nata una figlia. Il 44enne avrebbe voluto diventare proprietario di parte delle terre della famiglia Rondinelli: puntava così ad ottenere le garanzie economiche per ottenere l’affidamento della figlia.