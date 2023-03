Grave operaio ustionato da acqua bollente

Grave infortunio sul lavoro in un’azienda che produce e confeziona caramelle di Romano di Lombardia (Bergamo), la Finazzi Dolciaria, oggi alle 14. Un dipendente dell’azienda, di 52 anni, mentre stava pulendo un macchinario denominato ‘cuocitore’ è stato investito da un getto d’acqua ad alta temperatura, riportando ustioni sul tronco e sugli arti inferiori. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto, oltre ai mezzi del 118 e ai carabinieri, sono intervenuti i tecnici di Ats Bergamo per gli accertamenti del caso. Nessuno ha assistito all’infortunio.