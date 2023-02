Vendevano prodotti “Thun” falsi, oscurati tre siti

La Guardia di Finanza di Monza, a seguito di attività di monitoraggio e analisi dei canali di intermediazione per la vendita di beni e servizi tramite piattaforme on-line, ha individuato e sequestrato tre siti internet che commercializzavano prodotti contraffatti, riproduzioni del noto marchio “Thun”, tra cu l’iconico ‘angioletto’. Si tratta di tre vetrine virtuali per la vendita di prodotti e accessori in argilla con logo fasullo, a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato. Da un controllo effettuato a seguito di una segnalazione, le Fiamme gialle hanno accertato che i tre sellers operavano in assenza di autorizzazioni rilasciate dalla società detentrice dei diritti di proprietà industriale e che si trattava di prodotti contraffatti. I tre indirizzi IP, a quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Monza, sono risultati tutti registrati presso uno stesso provider in Turchia. Il gip di Monza ha quindi disposto l’oscuramento dei 3 siti internet www.penymoda.ru, www.lettonegozio.ru e www.thenewsale.ru, per contraffazione, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà intellettuale, falsificazione e alterazione del contenuto di comunicazioni e truffa.