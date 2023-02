Più di mille luci a formare la scritta “È POSSIBILE”, in una una dimensione gigante sul selciato dell’Arco della Pace. E’ il flash mob dell’associazione Libera, in programma oggi a partire dalle 21 in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Le luci saranno accese tutta la notte. “Una notte illuminata – spiegano gli organizzatori – per ricordare le oltre 1000 vittime innocenti delle mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, bambini e bambine, esponenti politici e amministratori locali uccisi dalla violenza della criminalità organizzata”. “È POSSIBILE” è lo slogan scelto per la XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno promossa da Libera e Avviso Pubblico che si svolgerà il prossimo 21 marzo a Milano con un corteo che partirà in mattinata da Porta Venezia e arriverà a Piazza del Duomo, dove verranno letti i nomi della vittime innocenti delle mafie.