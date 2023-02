Clusone, fuga di gas a scuola: 21 intossicati

Bruciore agli occhi e alla gola in una scuola superiore del centro in provincia di Bergamo; 18 minorenni e 3 adulti sono stati portati in ospedale per intossicazione. Nessuno è grave.

La presenza di fumi o gas di origine non nota ha portato all’evacuazione di una scuola superiore della Bergamasca e al ricovero in ospedale di 21 persone colpite da intossicazione, nessuno in condizioni critiche per quanto verificato in posto. Lo riferisce l’agenzia regionale emergenza Urgenza (Areu), precisando che il fatto è accaduto poco dopo le 13 nell’ Istituto Fantoni a Clusone. Sono intervenuti sul posto 4 ambulanze, un’automedica e un pulmino per trasporto pazienti messo a disposizione da una organizzazione di volontariato locale. Giunti in loco anche i vigili del Fuoco, i Carabinieri e personale di Ats. Tra i 21 ospedalizzati, in codice giallo, 18 sono minorenni e 3 adulti.