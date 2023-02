Attacco hacker al profilo Twitter del consolato Usa di Milano

E' comparsa l'immagine di una bandiera ucraina dietro la quale si intravede una svastica nazista, corredata dalla frase "We all know the truth!" ("Tutti conosciamo la verità").

“Il nostro account Twitter è stato interessato nelle scorse ore da un attacco hacker da parte di ignoti, che ne hanno modificato il contenuto in modo non autorizzato”. Lo scrive oggi il Consolato di Milano degli Stati Uniti sul proprio profilo Twitter. “Il problema – continua il post – è stato prontamente risolto. Stiamo lavorando per identificare la causa e gli autori dell’intrusione”. Secondo alcuni screenshot postati da diversi utenti sotto il tweet, nel corso dell’attacco hacker sarebbe stata pubblicata l’immagine di una bandiera ucraina dietro la quale si intravede una svastica nazista, corredata dalla frase “We all know the truth!” (“Tutti conosciamo la verità”).