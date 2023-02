Moratti: “Il mio progetto politico continuerà”

“Ho iniziato a lavorare con i nostri consiglieri eletti, poi questa settimana avrò un incontro con tutti i capilista e i responsabili territoriali. Ovviamente ho ringraziato i miei 320mila votanti. È un progetto aperto, un progetto che continuerà”. Così Letizia Moratti a margine della presentazione della mostra Progetto Genesi in Triennale Milano, rispondendo a una domanda su quello che sarà il suo ruolo politico in futuro. A chi le ha chiesto se vi sia la possibilità di una sua lista alle prossime amministrative, l’ex candidata civica alla presidenza in Lombardia ha ribadito che “è un progetto aperto, un progetto su cui stiamo riflettendo”. Il primo impegno “è nei confronti di chi ci ha votato”. Con Matteo Renzi e Carlo Calenda “ci siamo mandati dei messaggi, ci vedremo prossimamente”, ha aggiunto Letizia Moratti, interpellata sui suoi contatti dopo le elezioni con i vertici dei partiti che l’hanno sostenuta alle regionali dell’11 e 12 febbraio. “Noi intanto procediamo con la nostra lista – ha aggiunto – e comunque siamo in contatto con loro, con i loro referenti regionali e con il loro gruppo”.