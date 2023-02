Pregiudicati e droga, giù i battenti a noto locale della movida milanese

Il questore di Milano ha sospeso per 15 giorni della licenza del “Bar Castaldi 27 Cafè Shisha & Lounge Bar” in Via Panfilo Castaldi, in zona Porta Venezia, locale tra i più frequentati della movida milanese. Martedì mattina, i poliziotti hanno notificato la sospensione al responsabile dell’attività in quanto, dopo controlli tra il dicembre del 2022 e questo febbraio, il bar è risultato frequentato da persone con precedenti penali e di polizia. I clienti del locale, inoltre, in tre occasioni sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio perché trovati in possesso di cocaina, hashish e marijuana. Lo comunica una nota della Questura.