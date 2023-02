Paolo Conte sul palco della Scala

Debutto alla Scala di Milano per Paolo Conte. Ieri sera il palco della Scala si è trasformato in un jazz club con tenda a drappi sullo sfondo e luci calde. “Viva la musica che ti va nell’anima” ha cantato Conte fra gli applausi, al di là dei generi . “La Scala rappresenta qualcosa di unico” ha spiegato e infatti per questa occasione ha pensato una scaletta e arrangiamenti ad hoc con una ‘orchestra’ di dieci elementi. Nel foyer vip e semplici cittadini, appassionati della Scala e neofiti, colleghi come Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, Madame, Jack Savoretti, Motta, Vinicio Capossela e ancora Maurizio Cattelan, Isabella Ferrari, Caterina Balivo, i sottosegretari alla Cultura Vittorio Sgarbi e Gianmarco Mazzi.

Vestito di nero come sempre, appena si è affacciato sul palco per sedersi al piano è scoppiato un applauso scrosciante, sfumato al primo brano del concerto, “Aguaplano”, brano che dà il titolo al settimo album del cantautore astigiano.

“È una bellissima serata – ha commentato il sovrintendente Dominique Meyer – Sono per la gente che costruisce ponti non barriere”.

Conte ha concesso come secondo bis ‘Via con me’ , cantata con il pubblico.