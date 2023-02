In arrivo film ‘Milano: The Inside Story of Italian Fashion’

Giorgio Armani, Sharon Stone e Tom Ford sono tra i protagonisti del documentario ‘Milano: The Inside Story of Italian Fashion’, diretto dal regista americano John Maggio, vincitore di un Emmy Award, che sarà presentato il 26 febbraio a Milano, come evento di chiusura ufficiale della fashion week, in una serata dove sono attesi il sindaco Beppe Sala e i protagonisti del mondo della moda. Nella pellicola, scritta e prodotta da Alan Friedman, Armani racconta la storia della sua vita, inclusa l’epoca pionieristica in cui vendette il suo Maggiolino Volkswagen per finanziare l’attività, soffermandosi sul rapporto con il partner Sergio Galeotti, mentre Santo Versace racconta l’incubo vissuto insieme a Donatella quando hanno saputo che Gianni era stato assassinato, il 15 luglio 1997. Rivela anche un piano segreto per una fusione con Gucci, che suo fratello Gianni approvò giusto pochi giorni prima della morte. Il film racconta anche la storia di ‘House of Gucci’, con il vero Tom Ford e il vero Domenico De Sole, ex CEO dell’azienda, mentre Lauren Hutton parla della sua esperienza al fianco di Richard Gere in American Gigolo, Sharon Stone indossa i panni di una critica di moda, Frances McDormand parla del suo progetto di “arte performativa” insieme al designer di Valentino Pierpaolo Piccioli.