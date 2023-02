A Milano si cercano scrutatori e presidenti di seggio

Appello del Comune di Milano ai cittadini disponibili. Basta presentarsi all'ufficio elettorale di via Messina 52.

Domenica e lunedì si vota per le Regionali ma mancano scrutatori e presidenti di seggio. Il Comune di Milano lancia un appello e chiede ai cittadini disponibili a presentarsi all’ufficio elettorale di via Messina 52 per ottenere la nomina diretta.

🗳️ Elezioni Regionali 2023

domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023

ll Comune di Milano cerca *Presidenti di seggio e Scrutatori* per sostituire i dimissionari.

✔ Puoi candidarti presentandoti all’Ufficio Elettorale di via Messina 52📍 e ottenere la nomina diretta.

🔴 È necessario essere *maggiorenni con cittadinanza italiana e residenti a Milano*. Per ricoprire l’incarico di “Presidente di seggio” è, inoltre, richiesto il possesso del *diploma* (scuola superiore).

ℹ️ *Compenso*

Presidenti di Seggio: 150 euro

Scrutatori: 120 euro

Per candidarti 👉https://www.comune.milano.it/web/elezioni-regionali/componenti-di-seggio/reclutamento-di-scrutatori-scrutatrici-e-presidenti-di-seggio