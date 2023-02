Brusca frenata della metro sulla linea verde, 5 donne contuse

Un treno della linea 2 della metropolitana di Milano inchioda alla fermata di Lambrate. Contusioni ed ecchimosi per alcune passeggere. Accertamenti in corso per capire cosa abbia fatto scattare la frenata di emergenza.

Cinque donne sono rimaste contuse in seguito alla brusca frenata di un convoglio della metropolitana di Milano. È accaduto alle 8.45 nella stazione M2 di Lambrate, quando il treno ha frenato improvvisamente cogliendo di sorpresa i passeggeri. Due donne, di 40 e 70 anni, sono state portate al Fatebenefratelli, e altre tre di 18, 36 e 48, alla clinica Città Studi, tutte in codice verde, per ecchimosi e contusioni da caduta. Nessuno ha riportato traumi preoccupanti. Accertamenti sono in corso per capire cosa abbia fatto scattare la frenata d’emergenza.