Moratti, dialogo con gli agricoltori per la transizione ecologica

“Dal confronto con gli agricoltori e gli allevatori lombardi abbiamo capito che la transizione ecologica deve partire dal dialogo con loro per trovare le migliori soluzioni di incentivazione e nel rispetto della sostenibilità. Con multifunzionalità per la produzione di biogas, con l’equilibrio tra il numero degli animali e gli ettari di terra coltivati. A tutela dell’ambiente, per la salute degli animali e delle persone in un concetto One Health”. Lo ha detto la candidata alla presidenza della Regione Lombardia con la sua lista civica e il sostegno del Terzo Polo, Letizia Moratti.

LA CAMPAGNA ELETTORALE

Fine settimana lombardo per il leader del Terzo Polo Carlo Calenda. In vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, il segretario di Azione sarà domani, sabato 4, a un incontro elettorale a Lumezzane (BS), dove incontrerà i candidati del Terzo Polo. Appuntamento al Teatro Odeon (Via Marconi 5) alle ore 18:30. Insieme a lui, saranno presenti anche la portavoce di Azione Mariastella Gelmini e l’on. Fabrizio Benzoni. Domenica 5 alle ore 11, poi, Calenda sarà a Milano per l’evento “L’ultimo miglio” (Teatro Parenti, via Pier Lombardo, 14). Con lui, ci saranno Matteo Renzi e la candidata alla presidenza della Lombardia Letizia Moratti.(ITALPRESS).