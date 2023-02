Monza, in Villa Reale il meglio dei vini italiani con Merano WineFestival

La Villa Reale di Monza, il 27-28 maggio, organizza una manifestazione enogastronomica, in collaborazione con Merano WineFestival e 5-Hats, con prodotti selezionati attraverso i “The WineHunter Awards” che garantiscono l’eccellenza di vini, food, birre e spirits. Il cuore della rassegna sarà il “Padiglione Lombardia”, da cui partirà il percorso del visitatore.

È prevista la presenza di 70 produttori lombardi, ovvero il 30% degli espositori presenti: questa operazione darà una grande visibilità anche ai Consorzi di Tutela ed ai Territori. “La Lombardia è sempre più una grande regione vitivinicola, grazie alla qualità dei prodotti e ai progetti di promozione realizzati in sinergia da istituzioni e consorzi. Avere a Monza una iniziativa legata al Merano WineFestival significa offrire all’enogastronomia lombarda una vetrina di straordinaria importanza. La scelta della Villa Reale di Monza rientra nel piano della Regione per promuovere i produttori e le loro cantine legandoli ai territori e alle bellezze della Lombardia” ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia. Oltre che nella Villa Reale di Monza, gli eventi avranno luogo anche a l’Hotel de la Ville, Partner del Progetto: qui avranno sede la buyers room e l’ufficio stampa e sono in programma Cene di gala e Masterclass. “La caratteristica degli eventi di Helmut Köcher, Patron del Merano WineFestival, è una occasione per approfondire la conoscenza del Patrimonio culturale italiano.