Spinto sotto il treno a Seregno, fermati per tentato omicidio due minorenni

Gli agenti della Questura di Monza, con i colleghi della Sezione Polizia Ferroviaria, hanno eseguito un fermo per tentato omicidio e tentata rapina a carico di due minorenni che ieri hanno spinto sotto un treno in corsa un ragazzino di 15anni per portargli via la felpa in stazione a Seregno