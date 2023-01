Continuano le ricerche di Yana, in carcere per omicidio il suo ex fidanzato

Proseguono nella campagne di Castiglione delle Stiviere (Mantova) le ricerche del corpo di Yana Malayko, la 23enne ucraina scomparsa da venerdì scorso e per il cui omicidio è in carcere l’ex fidanzato Dumitru Stratan, 34 anni. Carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile hanno allargato il perimetro delle ricerche fino a Lonato, nel Bresciano, nella zona delle fornaci romane. Di Yana, però, ancora nessuna traccia. Il presunto assassino continua a rimanere in silenzio nel carcere di Mantova, dove è rinchiuso da sabato scorso. Intanto, la madre della ragazza, Tatiana Serbenchuk, che vive in Canada, in una lettera racconta gli ultimi contatti avuti con la figlia: “Negli ultimi mesi – scrive – mia figlia si lamentava del suo compagno che molto spesso faceva uso di alcol. Temeva anche che si drogasse”. I rapporti tra i due erano andati deteriorandosi anche per le continue fughe da casa di lui e la sua poca voglia di trovarsi un lavoro duraturo: “Lavorava qualche volta al bar della sorella, ma non aveva alcuna intenzione di cambiare – dice la madre – e ogni volta che mia figlia glielo faceva notare erano liti”. Fino al 7 gennaio scorso quando Yana decise di lasciare Dumitru: “A volte per telefono Yana piangeva, ma diceva di non avere paura. Poi l’ultima volta che l’ho sentita al telefono, il 18 gennaio scorso, l’avevo trovata serena, contenta per la decisone presa”. E chiude con un appello a Dumitru: “Ridammi mia figlia”