Rubano nel furgone che consegna alle boutique di Montenapoleone, tre arresti

La Polizia locale di Milano ha arrestato in flagranza di reato tre uomini responsabili di furto pluriaggravato in concorso ai danni di un autotrasportatore che effettuava consegne di merce di valore nei negozi di zona Montenapoleone. L’arresto è stato convalidato dal giudice che nell’udienza per direttissima ha disposto la misura cautelare del carcere per tutti e tre. Gli agenti hanno fermato i tre uomini, un cileno di 60 anni e due peruviani rispettivamente di 38 e 37 anni, tutti con precedenti per reati analoghi, in via Melzi d’Eril intorno alle ore 10.30, mentre a bordo di un furgone stavano scappando dopo aver compiuto un furto.

All’interno del veicolo hanno trovato refurtiva per un valore di circa 100mila euro; capi d’abbigliamento, tablet e altri strumenti elettronici, orologi e altra merce tutta firmata – Gucci, Montblanc, Apple, Moncler, Bottega Veneta, Balenciaga, Armani – destinata ai negozi che si trovano nel quadrilatero della moda e alla Rinascente. Il furto era avvenuto poco prima, in via San Pietro all’Orto quando un furgone per le consegne si era fermato per scaricare parte della merce e i tre ladri lo avevano accerchiato sottraendo agli spedizionieri borse e scatoloni e caricandoli su un altro furgone già pronto per la fuga ma fortunatamente intercettato subito dagli agenti della Polizia locale. Nel successivo sopralluogo presso l’abitazione di uno dei tre sono stati trovati e sequestrati occhiali griffati, dispositivi medici, divise di vari corrieri oltre ad assegni e un quantitativo di cocaina per uso personale.