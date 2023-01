Investito in centro a Bergamo, grave 14 enne

Un ragazzo di 14 anni è stato investito lunedì mattina alle 7.30 in centro a Bergamo, riportando ferite gravi. Il giovane, di Locatello, stava attraversando la strada da viale Papa Giovanni XXIII verso via Roma, quando è stato investito da un camion di una ditta bresciana guidato da un uomo di 52 anni di origini albanesi e residente in provincia di Brescia. Sia l’autista sia il ragazzo sono passati con il semaforo verde – il pedonale è scattato insieme a quello veicolare – e lo studente è stato investito dalla parta posteriore del furgone. Immediati i soccorsi con un’ambulanza del 118 che ha trasferito il quattordicenne, in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata.