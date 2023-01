Oltre 500 ‘biglietti sospesi’ per il teatro

L'iniziativa natalizia di donare un 'biglietto sospeso' per gli eventi in programmazione ai teatri Lirico Giorgio Gaber e Nazionale ha riscontrato un successo che va oltre le aspettative. Sono stati infatti 571 i biglietti donati e in parte già utilizzati.

Milano e i milanesi si confermano campioni di solidarietà. L’iniziativa natalizia promossa da Matteo Forte, amministratore delegato per l’Italia di Stage Entertainmet e inventore di heArt, la piattaforma Social dedicata al mondo dell’arte e dello spettacolo, di donare un ‘biglietto sospeso’ per gli eventi in programmazione ai teatri Lirico Giorgio Gaber e Nazionale ha riscontrato un successo che va oltre ogni più rosea aspettativa. Sono stati infatti 571 i biglietti donati e in parte già utilizzati da ‘Azione Solidale’ e Cometa che hanno reso concreta e operativa questa iniziativa. “Ancora una volta – commenta Matteo Forte – abbiamo constatato che Milano è sempre la città ‘col coeur in man’. Desidero ringraziare davvero tutti coloro, e sono tantissimi, che hanno donato contribuendo a regalare un sorriso a tantissime persone. Da qui la decisione di proseguire questa gara di solidarietà . Il nostro obiettivo resta quello di offrire a tutti, in questo caso a chi fa più fatica, un momento di allegria all’insegna della spensieratezza”.(ITALPRESS).