I vigili del fuoco lavorano senza sosta per domare l’incendio che si è sviluppato nel garage del traghetto Gnv per Napoli ieri sera poco prima che la nave mollasse gli ormeggi dal porto di Palermo. Dopo avere circoscritto il rogo nella stiva e abbassato l’alta temperatura i vigili del fuoco stanno valutando la migliore strategia per accedere all’interno dei locali e domare definitivamente l’incendio. Dal traghetto fuoriesce ancora del fumo. vbo