Cane abbaia e salva da incendio madre e figlio che dormivano

Fiamme in una casa di campagna nel Pavese; una donna di 75 anni e il figlio di 48 sono stati svegliati dal cane che si è messo ad abbaiare mentre l'incendio si stava propagando e hanno riportato ustioni. Pesanti i danni all'abitazione.

Una donna di 75 anni e il figlio di 48 sono finiti in ospedale in seguito all’incendio che ha interessato la loro abitazione, intorno alle 4 della scorsa notte. Le fiamme, che potrebbero essere state provocate da un corto circuito, hanno provocato danni ingenti ad un’antica tenuta della frazione Rasei-Casareggio di Codevilla (Pavia), in Oltrepò Pavese. L’anziana 75enne ha riportato una lieve intossicazione da fumo e uno stato di choc. Al figlio sono state diagnosticate ustioni al volto e alle mani. I due sono stati svegliati dal cane, che si è messo ad abbaiare mentre l’incendio stava propagandosi.