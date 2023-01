Le cose irrilevanti della nostra vita social

Ci si occupa sempre di qualcosa di diverso, di qualcosa di meno interessante. Di qualcosa di irrilevante. Scegliamo scientemente di disinteressarci di quello che davvero ci riguarda per pensare alle scemenze. Stiamo là a seguire i travagli di Harry, che saranno pure fatti suoi, e non ci occupiamo del fatto che lo Stato centrale – ovvero il Governo – ovvero quello che noi votiamo volta dopo volta (in modo anche abbastanza entusiasta, delle volte), non ha ancora risolto a tre anni dalla pandemia il problema gravissimo dei medici di base.

Lo scaricabarile è lo sport nazionale

Che sono dei liberi professionisti (LIBERI PROFESSIONISTI = FANNO QUEL CHE VOGLIONO) che devono garantire allo Stato solo 15 ore di lavoro settimanali. Roba che una persona normale le fa in due giorni, e senza troppo sudare. Poi ovviamente, visto che lo scaricabarile è lo sport nazionale, lo Stato che non prende decisioni di nessun tipo dice che è colpa delle Regioni. E le Regioni che è dello Stato, e così il minuetto ricomincia.

continua su