Incendio nel palazzo abbandonato di via Cavezzali, evacuate 40 persone

Incendio nel palazzo abbandonato di via Cavezzali a Milano, rifugio di senzatetto e più volte al centro di episodi di criminalità. Le fiamme sono divampate questa mattina intorno alle 5. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori e la polizia locale. Sono state evacuate una quarantina di persone, senzatetto di varie nazionalità che dormono nel palazzo. Il 118 non ha dovuto medicare o trasportare nessuno. Le fiamme si sono sprigionate in un cumulo di rifiuti alla base di una scala e in breve, tra fuoco e fumo, hanno interessato quattro piani tra il quarto e l’ottavo, come riferito dalla Polizia Locale intervenuta sul posto. La strada è stata chiusa un paio d’ore per permettere le operazioni dei mezzi dei Vigili del fuoco. Secondo quanto riferito le persone che si trovavano nel palazzo “rientreranno appena possibile”.