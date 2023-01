Regionali, “Io sono qui” parte il nuovo tour elettorale di Letizia Moratti

“Questa è una campagna elettorale del tutto anomala e per questo ancora più stimolante – dice Letizia Moratti candidato presidente con la lista civica Letizia Moratti Presidente sostenuta dal Terzo Polo e da associazioni e partiti politici – non soltanto perché mai come in questa occasione i cittadini si mostrano interessati a scegliere e votare il loro presidente e non a seguire schieramenti schiacciati a sinistra e a destra, ma anche per i tempi ristrettissimi dati dalla scadenza elettorale.

Voglio allora ritornare in quelle comunità che mi hanno raccontato le loro difficoltà e portare le mie soluzioni. Soprattutto voglio far sapere ad amministratori e cittadini che il metodo Moratti è questo: vicinanza, ascolto, dialogo e risposte concrete. Per questo dico “Io sono qui”, qui in ogni città in ogni strada in ogni comunità, perché non basta parlare dei luoghi, bisogna esserci. Il nostro bus? è insieme un ufficio ed un comitato elettorale. Sul bus si alterneranno i nostri candidati e saliranno giornalisti ed elettori interessati a conoscere meglio il nostro programma per la Lombardia”.

La prima giornata sarà dedicata alla Provincia di Milano con tappe a Cerro Maggiore, Abbiategrasso e Magenta.