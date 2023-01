Regionali, Majorino in via Bolla: “La Regione Lombardia sul tema di Aler deve cambiare radicalmente passo”

Alle case Aler di via Bolla “ci troviamo di fronte a una situazione incredibile. La Regione per tanti anni non è intervenuta lasciando crescere il degrado in luoghi di propria proprietà e poi, alla fina ha fatto, dopo tanto sacrosanto lamentarsi dei cittadini , interventi di sgombero. E oggi il rischio, e la beffa, è che dopo tanto tempo nasca una discarica”. Così il candidato presidente del centrosinistra alle regionali lombarde, Pierfrancesco Majorino, a margine di un incontro con gli inquilini delle case Aler di via Bolla, sgomberate nel corso degli scorsi mesi e ora in attesa del progetto di riqualificazione. Majorino ha fatto riferimento allo stato abbandono delle palazzine ora disabitate. “Una situazione davvero grave per tutti quelli che vivono in questo quartiere, cittadini per bene che hanno sofferto per troppo tempo l’immobilismo della Regione”, ha sottolineato. “La Regione Lombardia sul tema di Aler deve cambiare radicalmente passo. Lo stiamo dicendo con grande decisione. Aler a Milano, in particolare ma non solo, è il laboratorio del mal governo e della mala gestione e io da presidente di Regione Lombardia voglio cambiare totalmente. Anche le persone che gestiscono questo tipo di cose. Le 15mila case vuote di proprietà regionale in una regione con tante persone senza casa sono uno scandalo a cielo aperto che grida vendetta”. Ha poi proseguito illustrando il suo programma per l’edilizia popolare in caso di vittoria: “Innanzitutto voglio ribaltare Aler positivamente e gestirlo molto meglio. Far sì che le 15mila case di proprietà pubblica non rimangano vuote e riuscire a far sì che quartieri di edilizia residenziale pubblica vedano anche nuova popolazione giovanile per favorire il mix sociale”.

“Ho trovato veramente sbagliate le critiche che mi hanno rivolto esponenti di destra quando ho detto che in un quartiere Aler porterò l’ufficio del presidente e della giunta regionale – ha sottolineato – . Sono convinto del fatto che noi dobbiamo riuscire a far sì che la Regione si avvicinino molto di più ai cittadini. E sul tema Aler e case popolari si gioca un bel pezzo di questo rilancio, la nuova stagione di Regione molto più utile, vicina e legata all’interesse pubblico e anche a far sì che le case popolari vengano utilizzate in maniera diversa”. “Le case popolari non devono essere un problema ma una grande risorsa da cui ripartire. Una delle priorità assolute della nostra Giunta”, ha concluso