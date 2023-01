L'incidente è avvenuto intorno alle 3.20 della scorsa notte all'angolo fra via Vitruvio e via Macchi, in zona Stazione Centrale a Milano. Dall'auto sono state estratte 3 persone di cui due portate in ospedale e una di queste in gravi condizioni.

Scontro tra un’auto e un furgone la notte scorsa in via Vitruvio a Milano, in zona Stazione Centrale. Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.20 all’angolo fra via Vitruvio e via Macchi. Dall’auto sono state estratte 3 persone di cui due portate in ospedale e una di queste in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale.