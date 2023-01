Meteo, prosegue l’anticiclone, temperature oltre la media

La settimana inizia sullo stesso copione degli ultimi giorni con stabilità anticiclonica e una massa d’aria di origine sub-tropicale responsabile di temperature decisamente superiori alle medie da nord a sud. L’atmosfera statica- affermano i meteorologi Meteo Expert – continua a tradursi nella presenza di nuvolosità bassa, nebbie e smog soprattutto sulle regioni Centronord, associate a locali episodi di pioviggine o debolissime piogge sul Nordovest. Per buona parte della settimana non sono attesi cambiamenti significativi. Possibile indebolimento del campo di alta pressione attorno al prossimo weekend.

Cielo molto nuvoloso al Nord, con piogge molto deboli o pioviggini nell’arco della giornata su Liguria centrale, est Piemonte, ovest della Lombardia, occasionalmente anche in Friuli; foschie dense sulla Val Padana. Cieli grigi a causa di nebbie o strati bassi anche su Toscana, Umbria, Lazio, nord della Campania, con un miglioramento della visibilità nel corso della giornata, ma con una persistenza di una nuvolosità irregolare. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto del Centrosud, con temporanei addensamenti sulla Sicilia meridionale e nebbie nelle ore più fredde in Puglia e lungo le coste dell’Adriatico centrale.

Temperature senza grandi variazioni e ancora diffusamente oltre la norma. Venti da sud o di Scirocco fino a moderati su mar Ligure, Tirreno settentrionale e occidentale, Sardegna, deboli altrove. Mari: mossi mar Ligure, settore ovest del Tirreno e del canale di Sicilia, canale di Sardegna; calmi o poco mossi gli altri.

LE PREVISIONI PER MARTEDÌ 3 GENNAIO

Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, maggiori schiarite nelle altre zone, anche se non mancheranno degli annuvolamenti passeggeri. Al mattino deboli piogge o pioviggini su Liguria e Lombardia con neve oltre 1800 metri sui settori alpini; qualche piovasco isolato anche nel Grossetano. In giornata deboli pioviggini o brevi piogge sulla bassa Lombardia, nella Liguria centrale e nel sud della Toscana. Presenza di nebbie nelle ore più fredde della giornata nelle valli interne del Centro, lungo le coste del medio Adriatico e in Puglia. Temperature senza grosse variazioni, superiori alla norma. Venti per lo più deboli; rinforzi di Scirocco sul mar Ligure e sull’alto Tirreno. Mari: localmente mossi i mari occidentali; calmi o poco mossi gli altri bacini.

LE PREVISIONI PER MERCOLEDÌ

Cielo nuvoloso al Nord, in Toscana, Umbria e Marche, ma con delle schiarite sulle Alpi. Nuvolosità meno compatta nel resto del Centro-Sud, con i rasserenamenti più ampi sulle Isole. Al mattino presenza di nebbie e nubi basse sulla valle padana occidentale e nel Veneto, in successiva nuova formazione dalla sera anche nelle valli del Centro.

Temperature senza variazioni rilevanti. Venti in prevalenza deboli, con locali rinforzi di Maestrale sul mare Adriatico centrale e meridionale. Mari: localmente mossi medio-basso Adriatico e Ionio orientale, calmi o poco mossi gli altri.