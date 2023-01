Polizia Ferroviaria, quasi 1 milione di controlli nel 2022

Your browser does not support the video tag.

Quasi 1 milione di persone controllate (958.761), 305 arrestate e 3.082 indagate. E’ il bilancio dell’attività svolta nel 2022 dalla Polizia Ferroviaria a Milano. Numerosi anche i sequestri con 75 armi, 3 da fuoco, 56 da taglio, 16 armi improprie, 588 grammi di cocaina e oltre 5 chili di hashish. Durante l’anno, come spiega una nota della Questura di Milano, sono state impiegate 28.796 pattuglie in stazione e 10.912 a bordo dei treni. Sono stati controllati complessivamente 23.880 convogli ferroviari. Sono stati predisposti 1.980 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni. Le attività di prevenzione sono state incentivate con un aumento delle giornate straordinarie di controllo del territorio per un totale di 39 operazioni. L’attività di contrasto ai furti di rame, che in ambito ferroviario spesso causano ritardi alla circolazione dei treni e consistenti disagi per i viaggiatori, si è svolta con 308 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli, in circa 175 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie ed in 53 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti. In questo ambito sono state arrestate due persone, denunciate 18 e sono state 11 le multe per violazione delle norme ambientali. Nel 2022 gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno rintracciato circa 120 persone scomparse, di cui circa 108 minori.