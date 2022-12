“Il direttore dell’Istituto Beccaria di Milano mi ha appena comunicato che gli ultimi due ragazzi fuggiti il giorno di Natale sono stati rintracciati e riconsegnati all’autorità giudiziaria. Ringrazio chi ha collaborato, a partire dalla Polizia Penitenziaria, dal Nic, dalle altre Forze dell’ordine e da quanti si sono adoperati in questi giorni. Ora l’impegno deve essere profuso per chiudere il prima possibile il cantiere interno all’Istituto e per garantire che l’esecuzione della pena per i minori sia dignitosa, punti alla rieducazione e non abbia solo le forme di un castigo”. Lo dichiara il senatore leghista, Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia. I due arrestati hanno 17 e 18 anni e sono stati catturati a Triuggio (Mb) dagli uomini del Nucleo Investigativo della Polizia penitenziaria di Milano, che era sulle loro tracce.