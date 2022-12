Lombardia: ok di Conte alla candidatura di Majorino

Via libera definitivo del leader M5s all'alleanza con il Pd in Lombardia per le Regionali e al sostegno del candidato presidente, l'eurodeputato dem Pierfrancesco Majorino. Si sfila subito +Europa.

Centrosinistra e Movimento 5 stelle sosterranno insieme Pierfrancesco Majorino come candidato presidente della Lombardia. Dopo l’accordo sul programma dei giorni scorsi, è arrivato oggi, a quanto si apprende, l’ok di Giuseppe Conte sul nome dell’europarlamentare Pd. Il via libera è arrivato mercoledì dopo che, venerdì scorso, gli iscritti lombardi al M5s avevano approvato l’alleanza con il Pd sulla base di un documento programmatico comune. Conte però si è preso alcuni giorni per riflettere se dare il via libera definitivo in attesa di un confronto con lo stesso Majorino con la richieste di garanzie sul non coinvolgimento dell’eurodeputato Pd nello scandalo Qatargate,